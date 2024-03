A Reggio Calabria l’incontro di letture per bambini: dove si svolgerà

StrettoWeb

È fissato per la giornata di oggi, giovedì 14 marzo, al punto lettura NpL della Biblioteca comunale “De Nava, l’incontro di letture “Nati per Leggere”. Alle 16:00 sarà il turno di bambini e bambine dell’età di 5-6 anni; alle 17:00 il turno per quelli dell’età di 3-4 anni.

L’evento si arricchirà della presenza di Anna Fragomeno, volontaria NpL, che leggerà e presenterà ai bambini, alle bambine ed alle loro famiglie, il libro tattile “Cri Cro Cru”. La partecipazione alle letture è gratuita ed è obbligatoria la presenza di un adulto. È gradita la prenotazione all’indirizzo e-mail natiperleggere.rc@gmail.com.

