Reggio Calabria: incidente sul raccordo autostradale, Polizia sul posto e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria all’altezza dello svincolo degli Ospedali Riuniti in direzione sud. Il sinistro è stato autonomo ma ha causato una lunga coda e il traffico in tilt sia sul raccordo che nelle vie cittadine. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia Stradale di Reggio Calabria.

