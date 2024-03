Reggio Calabria: incidente nella galleria di Spirito Santo, traffico in tilt e Polizia sul posto

StrettoWeb

Un incidente si è verificato pochissimi minuti fa all’interno della galleria di Spirito Santo in direzione sud a Reggio Calabria. Nel sinistro l’auto ha perso olio sul manto stradale e per questo è stato necessario ridurre la carreggiata a metà. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale e l’Anas che sta regolando il traffico che in questo momento è completamente in tilt.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.