Reggio Calabria, incidente a Ravagnese: Polizia Municipale sul posto

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla Via Ravagnese nella zona sud di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto ma per fortuna non sembrerebbe ci siano stati feriti. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale che sta regolando il traffico che sta subendo parecchi disagi.

