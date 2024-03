Reggio Calabria: il Lido Comunale sarà fruibile entro giugno?

StrettoWeb

“Venerdì 22 marzo, a palazzo San Giorgio, si è tenuta una seduta della III Commissione consiliare (presidente Sera), sullo stato dei lavori in corso al Lido Comunale Zerbi. Per l’amministrazione comunale hanno partecipato il RUP Arturo Arcano e i progettisti Artuso e Saccà. Sono intervenuti per la Consulta Assetto del Territorio il presidente Gerardo Pontecorvo e lo storico locale Alberto Cafarelli“. Lo scrive in una nota Gerardo Gerardo Pontecorvo,

Presidente della Consulta comunale Assetto del Territorio.

“I rappresentati dell’amministrazione hanno informato che il progetto esecutivo è stato approvato nel novembre dello scorso anno, e finanziato con fondi Pon Metro (Programma Operativo Città Metropolitane) e REACT-EU – prosegue Pontecorvo –. Hanno poi precisato che si tratta della prima “tranche” di lavori di riqualificazione che riguardano, sostanzialmente, la parte esterna del Lido “lato mare”, mentre per la riqualificazione delle altre componenti del Lido si dovranno attendere i prossimi mesi dopo lo svolgimento della prevista conferenza dei servizi“.

“Hanno pure sottolineato che i lavori in atto sono stati concordati con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici poiché il Lido è dichiarato di interesse culturale ed è anche sottoposto a vincolo paesaggistico. Dopo l’avvenuta demolizione di parte delle cabine (non sottoposte a tutela), e la messa in opera di una passerella pedonale di legno pregiato sarà a breve installata la relativa illuminazione. Hanno poi evidenziato con soddisfazione che i lavori procedono secondo il programma previsto anche se riscontrano temporanee occupazioni abusive e incursioni vandaliche di difficile controllo per la polizia locale“, si legge ancora.

“I rappresentanti della Consulta hanno chiesto se sarà fatta una nuova sistemazione a verde visto che il “vialetto degli oleandri” è stato espiantato per fare posto alla passerella di legno. I rappresentanti comunali hanno assicurato che nella prossima “tranche” di lavori è prevista una piantumazione di alberi di specie idonee. Anche il ripascimento della spiaggia che secondo i membri della Consulta sarebbe necessario effettuare è rimandato al prossimo lotto.

Alla domanda del presidente Pontecorvo di quando il Lido sarà fruibile il RUP ha spiegato che la conclusione dei lavori è prevista per il 15 giugno, e che pertanto l’accesso in sicurezza alla struttura sarà probabilmente possibile per l’inizio della stagione balneare. Vista l’importanza del “tema Lido” e l’interesse che suscita in città, il Presidente Sera ha annunciato che entro la fine di giugno sarà convocata un’altra commissione di aggiornamento sui lavori di riqualificazione“, conclude Pontecorvo.

