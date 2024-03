Reggio Calabria, il comico Vincenzo Comunale chiude la rassegna “Musica e cabaret al Castello” | INTERVISTA

StrettoWeb

Chiude la rassegna “Musica e cabaret al Castello” inserita nella della decima edizione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” (rinomata kermesse ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione organizzativa di Giuseppe Mazzacuva, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria ed il sostegno della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Attività culturali 2022” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3), il giovane comico napoletano Vincenzo Comunale con lo spettacolo di cabaret “Definitivo 3”. Interprete di punta di “Zelig”, Vincenzo si distingue per la sua capacità di esplorare la realtà attraverso monologhi comici che offrono una prospettiva unica.

Con uno sguardo fresco e tagliente, Comunale si appropria delle contraddizioni della vita quotidiana, donando voce alla sua generazione e, inevitabilmente, anche alla sua Napoli ma senza inciampare in facili cliché. Uno spettacolo unico e assolutamente divertente da non perdere. È possibile ancora partecipare all’evento di questa sera in scena alle ore 20,45 al Castello Aragonese.

Comunale: “conosco bene Reggio e la Calabria”

“A me piace fare comicità sulle cose del quotidiano e dare dei messaggi positivi. In tv? Tornerò dopo l’estate. Reggio e la Calabria in generale la conosco perchè spesso sono venuto in vacanza”, conclude Vincenzo Comunale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.