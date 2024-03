Reggio Calabria: i 13 martedì di S. Antonio al Santuario della Collina degli Angeli

StrettoWeb

Prendono il via martedì prossimo, 19 marzo, al Santuario della Collina degli Angeli, i “Tredici martedì a S. Antonio”, una delle pie pratiche devozionali più famose in Italia ma non solo. Tredici settimane che ci porteranno a giugno alla festa liturgica del Santo (nato in Portogallo nel 1195 e morto a Padova il 13 giugno del 1231) che, secondo le fonti, prese il via quando lo stesso Antonio, apparendo a Bologna nel 1617 ad una signora, raccomandò di pregarlo per più martedì consecutivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.