Reggio Calabria, guasto elettrico tra piazza Indipendenza e la rotatoria di accesso al porto

StrettoWeb

“L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che a causa di un grave guasto elettrico si stanno verificando disservizi al circuito della pubblica illuminazione nell’area tra piazza Indipendenza e la rotatoria di accesso al porto (incrocio con via 25 Luglio)“. E’ quanto si legge in una nota stampa diffuso dal consigliere Giuseppe Cuzzocrea, nella quale si precisa che “i tecnici di Enel, ai quali è stato prontamente segnalato il disservizio, hanno già attivato le procedure per la riparazione del guasto che potrebbe comunque perdurare per alcuni giorni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.