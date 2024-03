Reggio Calabria, le follie della movida in centro: montagne di rifiuti in strada dopo le “notti brave” con musica e alcool tra le case | FOTO

StrettoWeb

Il problema della movida selvaggia nel centro storico di Reggio Calabria si alimenta di ulteriori segnalazioni da parte dei residenti del quadrante compreso tra via Zecca, via Zaleuco, via Giulia, via Diana e via Camagna. Dopo le “notti brave” dei weekend, i cittadini si risvegliano nel salotto buono della città, tra il Lungomare e il corso Garibaldi, con strade e marciapiedi invasi da spazzatura e bottiglie di vetro rotte. I giovani dopo le serate sfrenate nei locali del centro storico, lasciano le bottiglie in mezzo alla strada e di conseguenza si trovano i vetri distrutti sparsi nelle strade. Nessun servizio di pulizia apposito: oltre al danno della musica ad alto volume e dell’alcool fuori controllo con tutte le ripercussioni sui residenti, anche la beffa della sporcizia e dell’incuria.

