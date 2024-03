Reggio Calabria, folle inseguimento nella notte: distrutte anche due volanti della Polizia | FOTO, VIDEO e DETTAGLI

StrettoWeb

Panico ieri sera a Reggio Calabria, quando intorno alle 22:15 nella zona di Santa Caterina una Fiat Panda non si è fermata all’Alt della Polizia che ha iniziato ad inseguirla. Il mezzo in fuga ha effettuato manovre spericolate dal quartiere di Santa Caterina fino a Catona, passando per Archi e Gallico a velocità folle. La corsa dei fuggitivi s’è fermata proprio a Catona, sulla Statale all’altezza del Santuario di San Francesco da Paola.

Durante l’inseguimento, l’auto in fuga si è scontrata contro un altro mezzo della Polizia fermo ad un posto di controllo e la volante che inseguiva la Panda, per evitare di colpirli, ha effettuato una manovra che l’ha portata ad impattare contro un altro veicolo. Complessivamente sono 4 le auto distrutte, di cui due della Polizia ed una quella dei fuggitivi. In base alle prime informazioni, si tratterebbe di balordi appartenenti alla comunità Rom. Al momento non sono note le cause della fuga, nè ulteriori dettagli.

Reggio Calabria, le immagini delle auto distrutte dopo il folle inseguimento della notte

