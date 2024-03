StrettoWeb

In occasione della Giornata Internazionale della Felicità e della Giornata Mondiale delle Torte, rispettivamente il 15 e il 23 marzo, andrà in scena a Reggio Calabria la seconda edizione di “Felicità Cosa Sei”. Appuntamento in entrambi i giorni per le ore 16, presso l’IC Cassiodoro Don Bosco di Pellaro e presso l’IC Radice Alighieri di via Regina Elena a Catona.

Di seguito la locandina completa dell’evento.

