Reggio Calabria, l’IC “Falcomatà-Archi” una storia di successo: eccellenti i risultati nell’area matematico-scientifica

Più di 1000 scuole iscritte con 300.000 allievi partecipanti da tutta Italia per i Giochi Matematici del Mediterraneo 2024. Come ogni anno, l’AIPM, Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido” ha realizzato una delle più grandi competizioni scolastiche di ambito scientifico, volta a promuovere l’amore per lo studio e a valorizzare le eccellenze presenti tra i ragazzi di tutto il territorio nazionale. Un libero concorso riservato agli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte) e secondarie di I e II grado (fino alla classe terza) articolato in quattro fasi, durante il quale ai partecipanti viene proposto un numero prestabilito di quesiti da svolgere in breve tempo con una rigorosissima selezione.

Dopo aver superato la fase di qualificazione nel mese di novembre e la finale di istituto nel mese di dicembre, ben 46 alunni dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” hanno potuto accedere alle finali d’area svolte presso il Liceo Scientifico “A. Volta” e hanno affrontato lo scorso 8 marzo gli studenti provenienti dalle altre scuole della provincia di Reggio Calabria. Dimostrando lealtà, sana competizione e voglia di superare i propri limiti, gli studenti della “Falcomatà-Archi” hanno conquistato un ricco bottino portando a casa 9 medaglie su 18 e aggiudicandosi il primo posto in 4 categorie su 6 con gli alunni Alessandro Bolignano nella categoria P3 (classe 3C primaria Santa Caterina), Lorenzo Modafferi nella categoria P4 (classe 4D primaria Santa Caterina), Marco Polito nella categoria S1 (classe 1A scuola secondaria di primo grado Klearkos) e Samuele Giarmoleo nella categoria S2 (classe 2B scuola secondaria di primo grado Pirandello) qualificatisi per le finali Nazionali che avranno luogo a Palermo il prossimo 19 maggio. Si sono distinti e sono stati premiati con una medaglia anche Mattia Baaokouk (3A primaria Archi), Paolo Schiavone (4C primaria Santa Caterina), Maria Ambrosino (1F secondaria Pirandello), Martina Furfari (2A secondaria Pirandello) e Marika Delfino (3C secondaria Pirandello).

Eccellenti risultati

Gli eccellenti risultati si devono all’impegno degli studenti e alla professionalità e incondizionata dedizione dei docenti che ne hanno curato la preparazione, accompagnando i ragazzi in ogni step, in particolare dell’insegnante Rossella Messina e del prof. Maurizio Polito che coordina il dipartimento matematico. I traguardi raggiunti nei Giochi Matematici del Mediterraneo sono confermati da altrettanto validi risultati conseguiti nei Campionati Italiani di Astronomia giunti quest’anno alla XXII edizione. Più di 12.000 iscritti alla competizione nazionale si sono misurati nella Fase di Preselezione svolta il 6 dicembre 2023, a seguito della quale un totale di 1136 studenti (suddivisi tra le sezioni Junior1, Junior2, Senior e Master), sono stati ammessi alla Gara Interregionale. I numeri raccontano una storia di successo per una competizione in forte crescita, con più del 30% di incremento di candidati rispetto all’edizione precedente e dell’accresciuto interesse per le tematiche scientifiche nelle nuove generazioni. Per la categoria Junior1, dei 5065 iscritti iniziali, 411 hanno raggiunto la finale interregionale e solo 22 parteciperanno alla finale nazionale. Per il terzo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” porta un alunno alla finale nazionale che si svolgerà dal 16 al 18 aprile a Reggio Calabria presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”. Si tratta di Matteo Chirico della classe 3B Pirandello.

Tra il 18 e il 22 marzo, infine, si svolgerà la gara regionale delle Olimpiadi di Problem Solving 2023-24 a cui, 12 alunni della scuola secondaria dell’I.C. “Falcomatà-Archi”, dopo essersi impegnati in un corso alla scoperta del pensiero computazionale, parteciperanno con entusiasmo. Eventuali qualificati si recheranno nei laboratori del Corso di Studi in Ingegneria e Scienze Informatiche di Cesena per le finali nazionali. Augurando i migliori risultati e di partecipare con serenità e gioia alle competizioni che sono senza dubbio un arricchimento esperienziale e congratulandosi con gli studenti che hanno già ottenuto traguardi ragguardevoli, la Dirigente Scolastica dell’I.C. Falcomatà-Archi, dott.ssa Serenella Corrado, sottolinea come l’amore per lo studio e l’impegno profuso con serietà e dedizione non risultano mai vani, a riprova del costante lavoro che anima la mission della scuola nella valorizzazione delle eccellenze presenti tra i ragazzi del nostro territorio.

