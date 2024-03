Reggio Calabria: a lezione con Fabio Mollo, prosegue il progetto FARM

StrettoWeb

Continuano le lezioni del progetto di formazione gratuita FARM Formazione Augmented Reality e Musei, indetto e organizzato da Living Camera Srl, promosso dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU attraverso i fondi PNRR “Transizione digitale organismi culturali e creativi”, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Protagonista di questa sessione di lezioni il regista e autore reggino Fabio Mollo che ha guidato gli studenti del corso attraverso la sua esperienza. Due giorni intensi di racconto e di insegnamento attraverso la sua visione del cinema. Ripercorrendo la carriera decennale, Mollo ha accompagnato i ragazzi nel linguaggio cinematografico, il rapporto con gli attori, con il set, insomma un vero e proprio percorso nel mondo della regia cinematografica. Gli studenti hanno avuto la possibilità di raccontare l’idea di un progetto, utile alla presentazione di un pitch, dall’idea alla realizzazione di un soggetto cinematografico. “Sono stato davvero molto felice di aver preso parte a questo progetto che mi ha dato la possibilità di poter insegnare ai giovani nella mia città” queste le parole di Fabio al momento dei saluti, mentre i ragazzi sono stati grati di aver avuto un confronto profondo con l’autore di Nata per te e Semidei: “La possibilità di sentire dalla voce viva di un regista la sua esperienza, poter discutere di progetti, ricevere consigli e indicazioni è stata un’esperienza formativa e umana molto importante”.

Living Camera, ideatore e promotore di FARM, assicura che il percorso di Fabio Mollo come insegnante non è ancora terminato, lo ritroveremo ancora sulla nostra strada. Il corso di formazione continua con i prossimi moduli di fotografia, grafica animata e progettazione di contenuti in Realtà Aumentata. Attraverso i canali social potrete conoscere e seguire le attività di Farm e Living Camera.

