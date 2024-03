Reggio Calabria si apre al mondo con l’Eurocup: tanti studenti al PalaCalafiore, ma “è solo l’inizio” | VIDEO

StrettoWeb

E’ cominciata ufficialmente oggi l’Eurocup di Basket in Carrozzina, che si gioca a Reggio Calabria. Al PalaCalafiore la prima gara che ha visto coinvolta la Reggio BiC, sconfitta per 53-67 dagli spagnoli di Iberconsa Amfiv. A prescindere dallo stop, però, la città ha vinto comunque, perché con questo evento si è aperta all’Europa e al mondo, in attesa che Ryanair possa fare altrettanto. Tanti studenti, famiglie e bambini, al palazzetto, ma anche tanti atleti stranieri che per la prima volta hanno visto lo Stretto e conosciuto la città.

L’emozione di coach Cugliandro

“Questo è solo l’inizio – afferma a fine gara coach Cugliandro – Ci tengo a sottolineare quello che siamo riusciti ad allestire grazie all’aiuto di tantissime persone. E’ bello perché il PalaCalafiore sembra una città, con 5 squadre, tanti addetti ai lavori, le famiglie e gli studenti. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo vedere da Reggio Calabria, stiamo organizzando una Eurocup di prestigio, non manca nulla e non faremo mancare nulla. Reggio Calabria è una città stupenda e sono tutti felicissimi di quello che stanno vedendo qui”.

In merito alla partita, Cugliandro evidenzia: “sapevamo che gli spagnoli fossero forti, è una squadra forte e sono primi in classifica lì. Noi abbiamo fatto una buona partita, per quello che potevamo, anche per le assenze di Beltrame e D’Anna. La situazione falli ci ha messo in difficoltà”.

Il Coach Antonio Cugliandro alla fine di Reggio BiC-Iberconsa Amfiv

