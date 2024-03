Reggio Calabria, emergenza idrica in città: abitazioni a secco e fiumi in piena nelle strade

StrettoWeb

Grossa falla di acqua da circa una settimana in Via Lume San Filippo a Pellaro, zona sud della città di Reggio Calabria. Da ieri sono state completamente chiuse le condutture idriche e i residenti della zona sono a secco. Su richiesta dei cittadini è stata riaperta oggi la conduttura ma il danno non è stato riparato e nelle abitazioni i residenti si trovano senz’acqua invece fuori scorre un fiume in pieno che copre le buche creando un duplice problema e pericolo.

