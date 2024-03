Reggio Calabria, è nata la Sezione San Giorgio di Democrazia Sovrana e Popolare

StrettoWeb

Continua l’attività di consolidamento del Partito DSP in Calabria. In data 23 di marzo nasce a Reggio Calabria la Sezione San Giorgio, composta da 21 iscritti. In questi giorni c’è stato il riconoscimento formale da parte dell’ufficio organizzativo in Roma. Tale riconoscimento è stato comunicato in apposito incontro organizzato dal Presidente dottoressa Domenica Greco, dal vice Presidente Mister Raffaele Nucera e dalla candidata alle elezioni europee Avvocato Antonia Condemi.

“Nell’incontro inaugurale sono stati rimarcati i presupposti del partito che ci hanno unito sotto un unico simbolo quello di DSP. Fanno parte del programma politico: la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, la difesa dell’economia italiana, in particolar modo della piccola e media impresa contro la globalizzazione e il capitalismo finanziario, tutelando la nostra agricoltura, l’allevamento, la nostra pesca e tutto il settore agroalimentare, prevede un’ ampia rivisitazione del sistema sanitario, per la tutela della salute perché essa torni ad essere un diritto imprescindibile e non un vincolo persecutorio, il programma politico di DSP pone ancora tra i suoi obiettivi la ricostruzione del sistema scolastico per garantire ai giovani il diritto di poter studiare, prevenendo la dispersione scolastica e una maggiore tutela dei docenti nel riconoscimento del loro lavoro. Con l’auspicio di essere sempre parte attiva sul territorio attenta a quelle che sono le difficoltà territoriali ma anche ad esaltare le qualità, la cultura, la bellezza della nostra bella Reggio”, c’è scritto in una nota.

“Orgogliosi di essere cittadini reggini, pur tra mille difficoltà i compartecipanti della sezione, sempre in linea con le direttive del coordinamento nazionale avente come riferimento Marco Rizzo e il suo presidente Francesco Toscano, si impegnano a portare avanti battaglie politiche locali ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sui grandi temi nazionali ed europei. Hanno presenziato all’incontro il coordinatore regionale dottore Giuseppe Modafferi e la coordinatrice provinciale dottoressa Maria Luisa Campolo“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.