Reggio Calabria, donna di 69 anni investe anziana pedone a Sbarre: è gravissima. Auto sequestrata | DETTAGLI

Nella mattinata odierna intorno alle ore 9 in via Sbarre a Reggio Calabria per cause in corso di accertamenti un veicolo condotto da una donna di 69 anni ha investito un’anziana signora che stava attraversando a piedi la strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica nonché un autoambulanza dei servizio 118.

La conducente dell’autoveicolo si è subito fermata a prestare soccorso. Accertata la gravità delle lesioni riportate dal pedone, i medici del GOM hanno riservato la prognosi. Il veicolo coinvolto nel sinistro è stato sequestrato. Dell’occorso è stato notiziato il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini.

