Reggio Calabria, donna di 45 anni si lancia dal balcone per fuggire agli spari del suocero: è grave

Paura questa mattina a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria dove la Polizia è dovuta intervenire presso l’ospedale della piana in quanto una donna di 45 anni di nazionalità africana, si era presentata in gravi condizioni presso il nosocomio. La donna è stata sparata dal suocero, Antonio Gullace di 84 anni di Gioia Tauro.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, per scappare ai colpi di pistola, si sarebbe lanciata dal balcone e dopo la caduta ha riportato un politrauma ed è stata trasferita d’urgenza al GOM di Reggio Calabria in gravi condizioni. Successivamente l’aggressore si è presentato al Comando di Polizia per costituirsi e ha portato con se l’arma con la matricola abrasa.

