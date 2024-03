Reggio Calabria: dimentica la scatola con le scarpe nuove fuori dal negozio e poi la sorpresa…

StrettoWeb

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una nostra lettrice, cittadina reggina, che ha vissuto una vicenda semplice ma con una particolarità che dovrebbe essere ordinaria e invece, ahinoi, al giorno d’oggi è diventata straordinaria: la gentilezza e l’altruismo. Una scatola con scarpe nuove dimenticata, la certezza di averla perduta e poi la sorpresa. Di seguito ecco quanto racconta Giovanna:

“Vi scrivo perché voglio raccontarvi un aneddoto che mi è accaduto proprio stasera. Ho comprato un paio di scarpe in un negozio del Viale Calabria, uscendo ho sbadatamente lasciato la scatola con le scarpe e lo scontrino dentro, su una panchina proprio fuori dal negozio. Mi accorgo di ciò solo una volta rientrata a casa! Arrabbiatissima per la mia sbadataggine penso di tornare a vedere se ancora erano lì, ma subito mi pento e mi dico che ciò non è assolutamente possibile perché il luogo è molto frequentato e sicuramente qualcuno ha visto e li avrà presi, tanto c’è anche lo scontrino dentro, potrà tranquillamente, cambiarli!

Decido di chiamare il negozio, tanto per. Mi risponde un commesso, spiego più o meno l’accaduto, mi chiede che tipo di scarpe fossero…e lì la grande sorpresa!!!! Un Signore aveva visto la scatola con le scarpe ed era entrato in negozio dicendo che l’aveva trovata sulla panchina, di restituirla al proprietario se era possibile. Il commesso mi ha cercato tramite i dati dello scontrino, avevo usato la card del negozio. Io nel frattempo ho chiamato. Sono andata in negozio a riprendere le mie scarpe.

Qui voglio ringraziare pubblicamente il SIGNORE ONESTO e gentile che ha compiuto questo gesto. Non credevo possibile questa onestà e questa gentilezza. Non so chi sia ma DAVVERO GRAZIE“.

