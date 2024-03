Reggio Calabria, degrado ed incuria in pieno centro: così vorremmo dare il benvenuto ai turisti?

StrettoWeb

Reggio Calabria è una città bellissima, ricca di storia, di panorami mozzafiato, di attrazioni incredibili ma purtroppo, talvolta, il degrado e l’incuria rovinano tutto. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la situazione in pieno centro non è delle migliori.

Nell’area di Piazza Indipendenza è possibile notare una copiosa perdita di acqua con conseguente formazione di un acquitrino e dei cartelloni in ferro divelti ed abbandonati nel verde. Così vorremmo dare il benvenuto ai turisti? Insomma, c’è molto da fare per raggiungere una vocazione turistica di massa in grado di poter sollevare la città da un punto di vista economico e non solo.

