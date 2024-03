Reggio Calabria, tutto pronto per la corsa campestre “Correndo tra i filari” | INFO

StrettoWeb

L’ASD Atletica Barbas di Reggio Calabria, congiuntamente con il comitato regionale Fidal Calabria, organizza la seconda edizione della corsa campestre denominata “Correndo tra i filari”, che si svolgerà domenica 17 Marzo nei vigneti circostanti la tenuta Casale 1890 Tramontana (Cda Mirto località Sambatello – Reggio Calabria). Oltre 200 gli atleti iscritti, dalle categorie giovanili sino ai senior/master. La manifestazione, in particolare, assegna i titoli regionali di cross a squadre delle categorie giovanili e rappresenta l’ultima delle sei prove del campionato di cross assoluto calabrese.

Il contesto in cui i partecipanti si daranno battaglia unisce alle peculiarità tecniche proprie delle gare campestri, un elemento di particolare suggestione poiché il percorso gara si sviluppa interamente, come evoca il nome della manifestazione, all’interno dei filari delle vigne con lo scenario dello stretto affare da quinta ideale. L’auspicio degli organizzatori e che le fatiche degli atleti siano accompagnate da una appassionata cornice di pubblico. Appuntamento a domenica 17 Marzo dalle 09:00 per trascorrere insieme una piacevole mattinata di sport.

