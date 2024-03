Reggio Calabria: convocato il Consiglio Metropolitano in sessione urgente, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Il Consiglio Metropolitano di città, sentiti i Capigruppo (recte, Conferenza dei capigruppo del 18/03/2024), è convocato, in sessione straordinaria e urgente, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 19 e 50, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché del titolo V del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano relativo allo svolgimento delle sedute in modalità telematica, per il giorno venerdì 22 marzo 2024, con inizio alle ore 17:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 18:00 per discutere e deliberare sulla seguente proposta avente ad oggetto:

1. 1, Proposta n. 23 del 22/2/2024 “Ratifica delibera S.M. n. 5/2024 “PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana. Variazione in Esercizio provvisorio 2024 al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025″;

2. Proposta n. 24 del 22/2/2024 “Ratifica delibera S. M. 6/2024 “Avviso pubblico MASE Programma sperimentale Riforestazione urbana – Progetto RIFOREST@GRARIA. Variazione in esercizio provvisorio 2024 al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025”;

3. Proposta n. 11 del 31/1/2024 “Piano fieristico pluriennale 2023-2025 – Aggiornamento annualità 2024”;

4. Proposta n. 12 del 6/2/2024 “Approvazione Schemi di Accordo di Collaborazione e di Fidejussione riguardanti l’Avviso Pubblico n° 499/2023 – ANNO 2023 – Selezione di Progetti volti alla Prevenzione e Contrasto alla violenza di genere – Interventi a sostegno delle donne vittime di violenza – Autorizzazione alla sottoscrizione al dott. Pietro Praticò Dirigente del Settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria“;

5. Proposta n. 13 del 6/2/2024 “Approvazione Schemi di Accordo di Collaborazione e di Fidejussione riguardanti l’Avviso Pubblico n° 501/2023 – ANNO 2023 – Selezione di Progetti e interventi di sostegno per minori e giovani in condizione di disagio sociale – Autorizzazione alla sottoscrizione al dott. Pietro Praticò Dirigente del Settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;

6. Proposta n. 14 del 6/2/2024 “Approvazione Schemi di Accordo di Collaborazione e di Fidejussione riguardanti l’ Avviso Pubblico n° 502/2023 – ANNO 2023 – Selezione di Progetti e interventi di sostegno di persone con disabilità – Autorizzazione alla sottoscrizione al dott. Pietro Praticò Dirigente del Settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;

7. Proposta n. 15 del 7/2/2024 “Approvazione Schemi di Accordo di Collaborazione e di Fidejussione riguardanti l’Avviso Pubblico n° 500/2023 – ANNO 2023 – Selezione di progetti e interventi a sostegno delle persone anziane – Autorizzazione alla sottoscrizione al dott. Pietro Praticò Dirigente del Settore Politiche Sociali”;

8. Proposta n. 16 del 7/2/2024 “Approvazione Schemi di Convenzione e di Fidejussione riguardanti l’ Avviso Pubblico n° 551/2023 – Anno 2023 – rivolto ai Comuni del comprensorio metropolitano per la selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Autorizzazione alla sottoscrizione al dott. Pietro Praticò Dirigente del Settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;

9. Proposta n. 18 del 13/2/2024 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.267/2000”;

10. Proposta n. 21 del 16/2/2024 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.267/2000.Regolarizzazione carte contabili”;

11. Proposta n. 26 del 27/2/2024 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.267/2000.Decreti di liquidazione Ctu e Sentenza n.572/2023 Tar Abruzzo”;

12. Relazione per risposta ad interrogazione con oggetto: “Contributo spese correnti per lavori di manutenzione ordinaria sul demanio idrico. Assegnazione contributo Comuni”.

La partecipazione alla seduta “in videoconferenza” si svolge secondo le consuete modalità ed ogni partecipante deve esprimere

il proprio voto in modo palese, per appello nominale.

