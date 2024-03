Reggio Calabria: consegnate al Reparto di Pediatria del GOM piantane con supporto per pompe d’infusione

StrettoWeb

Il Kiwanis Club Agorà di Reggio Calabria ha consegnato tre piantane con supporto per pompa d’infusione al Reparto di Pediatria del GOM della Città Metropolitana. Il service è stato dal KC Agorà in collaborazione con l’ABIO, grazie ai fondi raccolti con il Concerto di Natale organizzato a dicembre per l’acquisto di queste particolari strumentazioni.

Gradite le parole di apprezzamento del primario del Reparto di Pediatria, prof. Domenico Minasi che ha ringraziato per la donazione, sottolineando l’utilità delle piantane e l’importanza della sinergia con i club service.

Il presidente del KC Agorà, Mariolina De Benedetto, ha ribadito l’attenzione nei confronti dell’infanzia quale priorità del Kiwanis che cerca di rispondere alle urgenze emergenti sul territorio intervenendo, in modo incisivo e, spesso, più veloce rispetto alle prassi burocratiche che, seppur attivate, necessitano di tempi troppo lunghi rispetto ai bisogni immediati. Un grazie particolare all’ABIO e alla sua presidente Giovanna Curatola, che ha collaborato fattivamente con il KC Agorà a rendere possibile l’evento.

Nel corso della consegna sono stati ringraziati tutti coloro che a diverso titolo hanno contribuito all’acquisto delle strumentazioni che facilitano il lavoro degli operatori sanitari che si prodigano quotidianamente per alleviare e migliorare la salute dei bambini. Grazie agli amici kiwaniani di Palmi, Luciano Vizzari e Felice Repaci che hanno presenziato alla consegna assieme ai soci del KC Agorà. Fare del bene, fa bene!

