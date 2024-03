Reggio Calabria: Confindustria ospita la presentazione del libro “I ministri tecnici non esistono”

StrettoWeb

Si svolgerà presso la sede di Confindustria in Via del Torrione 96, a Reggio Calabria, Venerdì 22 marzo alle ore 11.00 la presentazione del libro del già Ministro del lavoro e delle Infrastrutture Prof. Enrico Giovannini dal titolo “I ministri tecnici non esistono”. L’evento ideato e organizzato dal giornalista Maurizio Insardà con la collaborazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento Pau – Centro studi delle politiche economiche e territoriali.

Dialogheranno con l’autore il Prof. Domenico Marino dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Sen. Nicola Irto, il Sindaco di Villa San Giovanni dott.ssa Giusy Caminiti e il Prof. Edoardo Lamberti Castronuovo dell’Università Dante Alighieri. Modererà il dottor Maurizio Insardà.

