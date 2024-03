Reggio Calabria, il Comune prova a vendere il Girasole con un’asta pubblica chiamata in secondo esperimento | DETTAGLI

StrettoWeb

Il dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, avv. Concettina Siciliano, rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29.07.2023, il giorno 9 aprile 2024, con inizio alle ore 10:00, nei locali del Settore Patrimonio, siti in via M. Barillaro s.n.c. – Palazzo Ce.Dir., Torre 4, piano 1°, Reggio Calabria, avrà luogo il secondo esperimento dell’asta pubblica per la vendita del bene immobile di proprietà comunale denominato “Girasole”.

Trattasi di compendio immobiliare già destinato ad uso commerciale (mercato), sito nel Comune di Reggio Calabria all’intersezione della via Itria e della via Messina, non censito in Catasto urbano ed in corso di accatastamento, ricadente in Catasto Terreni alla Sezione A del Foglio 105, Particella 1237, nonché porzione della part. 923 da frazionare, della superficie lorda di circa 4.950,00 mq.

L’immobile è costituito da tre corpi di fabbrica contigui, con annessa pertinenza esterna:

Fabbricato Nord a 4 piani; Fabbricato Sud a 4 piani; Corpo centrale a 3 piani.

Il prezzo a base d’asta è pari a euro 3.080.000,00 (importo ridotto).

La vendita avviene con procedura di asta pubblica, da esperirsi per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 23/5/1924, n. 827, con offerte in aumento o uguali rispetto all’importo posto a base d’asta e con esclusione delle offerte in ribasso.

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata per l’8 aprile 2024, ore 12:00.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Tramontana, a cui possono essere rivolte eventuali richieste di chiarimento (v.tramontana@comune.reggio-calabria.it).

L’avviso integrale e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it, nella sezione Avvisi, e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti (https://trasparenza.reggiocal.it/dettagli/attodigara/1115/avviso-pubblico-di-vendita-all-asta-di-beni-immobili-di-proprieta-comunale-mercato-girasole-secondo-esperimento.html).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.