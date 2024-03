Reggio Calabria: cercasi amministrazione comunale disperatamente

StrettoWeb

Tra rifiuti abbandonati e lasciati lì a marcire per mese, buche per le strade e lavori pubblici incompiuti, le segnalazioni che ogni giorno la nostra redazione riceve dai cittadini reggini aumentano a dismisura. E spesso arrivano solo dopo gli opportuni reclami e le denunce fatte alle istituzione, le quali però restano spesso inascoltate. Di seguito pubblichiamo l’ultima, in ordine di tempo, giunta stamane nella nostra casella di posta in merito alle condizioni di Via Santa Lucia al Torrente.

“Sono un cittadino residente in Via Santa Lucia al Torrente. Da quasi una settimana, dopo i lavori effettuati per il passaggio dell’ennesimo tubo da parte dell’amministrazione comunale – solo un mese fa era avvenuto il rifacimento del manto stradale (mi chiedo se esiste una programmazione stradale) – ci troviamo una strada al limite della impraticabilità. Solo dopo una serie di manovre si rende possibile superare il laghetto artificiale che si è creato. Possibile concludere i lavori e lasciare i cittadini in questa situazione? Ormai basta recintare tutto con una rete arancione per pensare di aver terminato i lavori. Qualcuno alzi la voce, non ci meritiamo tutto questo. Vogliamo professionalità, competenza e rispetto. Basta…“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.