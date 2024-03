Reggio: al Castello Aragonese “Maschere in mostra”, esposizione promossa da “Calabria dietro le quinte”

StrettoWeb

L’esposizione “Maschere in mostra” allestita all’interno delle sale del Castello Aragonese di Reggio Calabria dal oggi al 25 marzo 2024 vuole raccontare l’intrigante universo delle maschere. La mostra curata da Maschera Scenica, è promossa dall’associazione “Calabria dietro le quinte” nell’ambito delle iniziative culturali del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”- X edizione – progetto cofinanziato dalla Regione Calabria PAC 2014-2020 e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le parole di Mazzacuva

“La maschera è un artefatto che racconta di un corpo che la indossa, di una festa o un rituale in cui è utilizzata e di un costruttore che l’ha realizzata. A questi tre aspetti è dedicato il caleidoscopico percorso della mostra – afferma il presidente di Calabria dietro le quinte Giuseppe Mazzacuva -. L’esposizione raccoglie 69 maschere provenienti da diversi atelier e collezioni italiane dei soci di Maschera Scenica e si potranno osservare e conoscere maschere di diverse tipologie: veneziane in cartapesta, larvali, esotiche, della Commedia dell’arte, contemporanee con materiali di riciclo ed esemplari originali concepiti ad hoc per spettacoli teatrali”.

La mostra delle maschere

In mostra le maschere della Commedia dell’Arte degli artisti Giovanni Balzaretti di “Teatro Agricolo” di Livorno, Leonardi Gasparri (Treia), Gianna Chiari e Alessio Sapienza della “bottega Anonimo Siciliano” di Roma. Le maschere larvali di Rosi Giordano dell’associazione “MarcroRitmi ETS” di Roma. Le maschere veneziane realizzate da Annamaria Scintu e Tommaso Toffolo de “La corte dei miracoli” di Venezia affiancate da costumi artigianali dell’epoca realizzati dall’artista René Bruzzese e concessi dalla Camera Regionale Arti e Moda Calabria – “UNICRAM”. Le maschere contemporanee di Mina Tinaburri e Ulrich Ernitz dell’Atelier für physisches Theatre di Berlino”. Durante la mostra sarà possibile immergersi nella realtà virtuale con contenuti interattivi dedicati all’arte e al teatro.

Rassegna “Musica e cabaret al Castello” ed un ricco calendario di eventi artistici

Non solo arte, ma anche spettacolo con la rassegna “Musica e cabaret al Castello” ed un ricco calendario di eventi artistici. Oggi, in occasione dell’inaugurazione della mostra, si terrà lo spettacolo musicale “Elisa Lorena TangoTrio” con Elisa Lorena (voce), Daniele Colistra (chitarra) e Pino Delfino (contrabbasso). Venerdì 22 marzo alle ore 20,45 andrà in scena nella sala “Garcilaso della Vega” il live di cabaret “Chissù è de nostri” con il comico catanzarese Piero Procopio. Infine, sabato 23 marzo alle 20,45, chiuderà la rassegna lo spettacolo di cabaret “Definitivo 3” con il comico napoletano di “Zelig” Vincenzo Comunale.

Di seguito le interviste del sindaco Falcomatà e di Chiara Tagliabue, organizzatrice della mostra:

