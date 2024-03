Futsal, Reggio Calabria Calcio a 5 promossa in C1: sabato la “Giornata Amaranto” | INFO

StrettoWeb

“Sabato 23 marzo alle ore 15:00, presso la palestra Boccioni, in occasione dell’ultima gara di campionato, la Reggio Calabria Calcio a 5 invita alla ‘Giornata Amaranto’ i propri sostenitori e tutti coloro che vorranno festeggiare la promozione ottenuta. Grandi e bambini insieme per una sana giornata di sport”. Così la compagine reggina di futsal comunica ai propri tifosi la giornata speciale, in programma sabato, per festeggiare la promozione nel campionato superiore, ottenuta la scorsa settimana.

La Reggio Calabria C5 ha vinto il girone B di Serie C2, staccando l’Olimpia di quattro punti a una giornata dal termine. Così, nella partita contro il Roccella di sabato pomeriggio alle ore 15 al Boccioni, potrà festeggiare il salto. Ma non è tutto: probabilmente, nella settimana dopo Pasqua si disputerà un mini-torneo tra chi ha vinto la C2 girone A, chi ha vinto la C2 girone B (il Reggio C5 appunto) e chi ha vinto la C1 regionale, per decretare la vincitrice della Supercoppa calabrese.

