Reggio Calabria, “ecco i Bronzi di Riace come non li avete mai visti”

L’Associazione Nazionale Garibaldina Mille Donne per l’Italia e l’Istituto del Nastro Azzurro organizzano, Mercoledì 3 aprile 2024

alle ore 17:00 nel Salone del Museo dello Sport “Gennaro Portanova”,

la Conferenza “I Bronzi di Riace come non li avete mai visti”. Il Relatore, Prof. Riccardo Partinico, presenterà i suoi studi anatomici svolti sui misteriosi Guerrieri del V sec. a.C.

L’evento sarà aperto con i saluti della Dott.ssa Rosaria Surace, Presidente “Mille Donne per l’Italia” Calabria, e del Prof. Alberto Cafarelli, Presidente “Istituto del Nastro Azzurro”. Al termine della Conferenza saranno offerti ai presenti dolci tipici del territorio realizzati con ingredienti naturali della fascia ionica calabrese “Occhio Bronzo di Riace” e “Dito Bronzo di Riace”.

