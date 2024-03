Reggio Calabria: con Biesse la presentazione del libro della psicologa reggina “Narcisismo – Istruzione per l’uso”

StrettoWeb

“Narcisismo – Istruzione per l’uso”. E’ questo il titolo del libro della dottoressa Maria Pia Antonella Guarna presentato oggi pomeriggio nei locali del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. L’iniziativa, nel contesto dei Salotti di Biesse, è stata voluta dalla presidente dell’associazione Bruna Siviglia. La dottoressa Guarda, psicologa, psiconcologa e psicoterapeuta in formazione presso la SPPG, Scuola di Specializzazione in psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanlitica, è nata a Reggio Calabria e vive a Catona. Svolge la doppia professione: quella di psicologa e di insegnante di scuola primaria.

Quello di oggi è stato un pomeriggio illuminante, di confronto e di presa di coscienza, una sorta di bagno nella consapevolezza. Un argomento così complesso come quello del narcisismo non è facile da affrontare, ma la dottoressa Guarna, attraverso esempi semplici e pregnanti, è riuscita a coinvolgere non solo i relatori ma anche il pubblico. Un libro da leggere, “Narcisismo – Istruzione per l’uso”, non solo per chi ha che fare con persone di questo tipo, ma anche per prevenire e imparare a riconoscerle.

