Reggio Calabria: Biesse e Carabinieri ricordano le vittime innocenti delle mafie

StrettoWeb

Giovedì 21 marzo alle ore 10:30, presso il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, si svolgerà un importante incontro per ricordare le vittime Innocenti della mafie. A darne notizia la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia. “La memoria non va in prescrizione – afferma – insieme agli studenti dell’istituto Tecnico Piria Ferraris Da Empoli di Reggio Calabria diretto dalla Dirigente Scolastica, Anna Rita Galletta, che ringrazio di cuore sempre per la grande sensibilità e con la quale abbiamo siglato un protocollo d’intesa che vede coinvolti gli studenti dell’istituto su percorsi virtuosi di legalità, giustizia e umanità.

Ci recheremo presso il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita per servire lo Stato. Parleremo anche del grande lavoro dell’Arma dei carabinieri che quotidianamente svolge sul tutto il Territorio. Ricorderemo anche i due carabinieri Fava e Garofalo a cui è stata intitolata la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria“, conclude Bruna Siviglia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.