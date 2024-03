Reggio Calabria: bagni pubblici chiusi e se “ti scappa la pipì”… puoi irrigare i giardini del lungomare

StrettoWeb

Erano stati effettuati lavori di manutenzione qualche anno fa e successivamente riaperti i bagni pubblici presenti sul lungomare di Reggio Calabria. I bagni dopo anni e anni finalmente erano stati ripristinati ma purtroppo il servizio è durato molto poco e adesso come si evince del video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sono chiusi. Questo causa spesso disagi ai cittadini che mentre passeggiano sul lungomare e hanno bisogno di usufruire del servizio, non possono.

Proprio qualche giorno fa una cittadina si è dovuta recare in un bar chiedendo la possibilità di andare in bagno in quanto i bagni sono chiusi e quindi “se ti scappa la pipì e non vuoi chiedere il permesso al bar, l’alternativa è…. irrigare i rigogliosi giardini del lungomare“.

Reggio Calabria, bagni pubblici chiusi: disagi per i cittadini

