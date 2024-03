StrettoWeb

Un’auto ha presto fuoco in questi minuti sulla tangenziale del porto di Reggio Calabria, nella carreggiata in direzione nord. Non sono note le cause dell’incendio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che – come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo – hanno già spento l’incendio.

Completamente bloccato il traffico con una coda lunghissima:

Reggio Calabria, l'intervento dei Vigili del Fuoco sull'auto incendiata sulla tangenziale del porto

Reggio Calabria, auto in fiamme sulla tangenziale del porto: l'intervento dei Vigili del Fuoco

