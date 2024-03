Reggio Calabria: assemblea congressuale di Legambiente

StrettoWeb

Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” si riunisce in Assemblea congressuale domenica 10 marzo alle ore 16.00 presso l’Open Space del Consorzio Macramè, sito in via Possidonea, 53. In questa occasione saranno rinnovate le cariche direttive del Circolo e definito il quadro programmatico delle attività associative per il prossimo futuro.

Sarà anche un momento di dialogo con le persone e le organizzazioni con le quali il Circolo ha condiviso il proprio cammino nel corso di una storia lunga 40 anni, in numerose battaglie, progetti e iniziative.

