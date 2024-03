Reggio Calabria, i prossimi appuntamenti dell’Officina dell’Arte | INTERVISTA

StrettoWeb

Grande successo e standing ovation per l’attore comico romano Maurizio Battista che, ieri sera, in un gremito teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, ha siglato un altro meritato sold-out. Soddisfatto e già pronto con i nuovi spettacoli che andranno a chiudere la stagione artistica 2023-2024, il direttore e numero uno dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli che, nel ringraziare il suo affezionato pubblico e tutti gli artisti per aver permesso anche quest’anno, di portare in città un cartellone di livello e qualità, non può che ricordare gli altri eventi che andranno a chiudere “un altro bellissimo sogno targato ODA”.

Il prossimo appuntamento infatti, è per il 22 Marzo con la commedia “C’eravamo forse amati” e i bravissimi attori Antonio Catania e Tiziana Foschi. Il 13 aprile l’atteso musical Neverland con Roberto Ciufoli, Anastasia Kuzmina e Margherita Rebeggiani; il 4 Maggio la divertente pièce “Un piano perfetto” con Alessandro Sparacino e Peppe Piromalli e si chiude con “Stanlio e Ollio” il 25 Maggio e i campioni di incassi Federico Perrotta, Valentina Olla, Claudio Insegno, Sabrina Pellegrino e Franco Mannella.

Reggio Calabria: le parole di Peppe Piromalli, direttore artistico dell'Officina dell'Arte

