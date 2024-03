Reggio Calabria: al Panella-Vallauri la Settimana della cultura

StrettoWeb

Conclusasi la Settimana della cultura organizzata nell’istituto, dal 4 al 9 marzo scorsi. Un progetto corposo, che ha richiesto una massiccio coinvolgimento del team organizzativo, degli insegnanti delle classi e dei rappresentanti di istituto, con l’intento di far partecipare gli studenti ad attività variegate e arricchenti sotto il profilo della conoscenza. La settimana è stata realizzata ponendo in essere la metodologia Dada (Didattica per ambienti di apprendimento) che prevede la creazione di ambienti ad hoc per specifiche attività.

Come da programma, tantissime sono state le iniziative all’interno, e fuori dall’istituto. Molte le visite esterne alla scuola, veri e propri viaggi alla scoperta delle realtà culturali della città e del territorio provinciale, come quella al Museo diocesano, al Planetarium, al Palazzo del Consiglio regionale, ad Ecolandia, a Bova Marina per visitare i resti di un importante complesso sinagogale di origine ebraica, scoperto nel 1983, durante i lavori per il rifacimento della nuova statale ionica.

Altrettanto interessanti sono state le visite alle sedi delle associazioni del terzo settore che si occupano di accoglienza degli immigrati e dei soggetti fragili, per sensibilizzare i giovani su tematiche pregnanti come quelle della solidarietà e dell’impegno in campo sociale.

Contemporaneamente alle uscite didattiche, si attivavano in istituto percorsi di musica, teatro, scrittura creativa, cinematografia, mentre nei laboratori di indirizzo, volenterosi docenti mettevano a disposizione le proprie competenze curricolari, operando con gli studenti di chimica , di informatica , di robotica, di moda, di inglese e di fotografia e dando vita ad esperienze di interscambio tra classi . Le attività sportive non sono mancate grazie al team dei docenti di educazione fisica che hanno organizzato numerosi tornei di calcio nei campi sportivi di Sant’Antonio, dedicando inoltre una intera mattinata alla partecipazione degli studenti agli allenamenti della Viola Basket, storica realtà sportiva della nostra città.

In Aula Magna ed in altre aule del plesso Panella in grado di accogliere un buon numero di alunni, infine, si sono svolti interessanti incontri su tematiche di attualità che hanno suscitato tra gli studenti riflessioni e dibattiti. Tanti gli esperti autorevoli che hanno dedicato il loro tempo ai giovani studenti, argomentando sulle Parole dell’odio, Sulle cause e la svolgimento della Prima guerra mondiale, sui temi attualissimi della giustizia minorile, dell’immigrazione, della lotta alle mafie, del volontariato.

In contemporanea, nell’Aula delle emozioni si proiettava il cortometraggio dedicato alla figura del compianto docente dell’istituto, Prof Italo Falcomatà. Realizzato dal vincitore della Borsa di studio Falcomatà 2024, Demetrio Minniti, insieme ad un gruppo di suoi compagni della VBT, il video emozionale dal titolo Le memorie del cuore, racchiude in sé un messaggio di speranza rivolto a tutti gli studenti ,incentrato sull’importanza dello studio come elemento chiave per progettare il proprio futuro, ma anche sul valore dell’impegno personale in campo sociale, politico e culturale, per fare della propria vita un capolavoro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.