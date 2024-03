Reggio Calabria: al Lions Club la Giornata Nazionale per la promozione della Lettura

StrettoWeb

Presso la sede del Lions Club Satellite dei Diritti Umani in Reggio Calabria è stata celebrata la Giornata Nazionale per la promozione della Lettura per l’anno 2024 con un meeting che ha visto protagonisti la Fidapa Morgana di Reggio Calabria rappresentata dalla sua Presidente Dott.ssa Emira Dal Moro unitamente alla Dott.ssa Titti Fazzari, già Pediatra, del Gruppo Nati Per Leggere sez. di Reggio Calabria e con l’intervento dall’Avv. Eliana Carbone Presidente del Satellite Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri.

L’ Avv. Eliana Carbone ha introdotto l’argomento dicendo che la Giornata Nazionale della Lettura, che ricade ogni anno il 24 Marzo è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009 per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della lettura come mezzo di informazione, di apprendimento, di trasmissione della cultura per superare le paure legate al cambiamento ed alla globalizzazione e per avvicinare in modo piacevole il lettore a realtà differenti dalla sua.

A questo punto ha preso la parola la Dott.ssa Titti Fazzari dicendo che il Gruppo Nati per Leggere di Reggio Calabria opera nella realtà cittadina promuovendo l’obiettivo che è quello del programma nazionale Nati per leggere, cioè promuovendo la lettura in età precoce nell’ambito della famiglia in quanto evidenze scientifiche dimostrano che il leggere per il bambino in famiglia, laddove diventi una buona pratica abituale, ha effetti benefici sul bambino stesso in quanto sviluppa meglio il punto di vista lessicale e arricchisce la sua capacità riflessiva, stimola la sua fantasia e lo sviluppa meglio anche sul piano relazionale, emozionale ed inoltre arricchisce e migliora il rapporto con il suo adulto di riferimento e questo gesto di cura ed amore fa sì che il bimbo impari ad amare il libro e la lettura.

“Grazie alle attività – ha continuato la Dott.ssa Fazzari – siamo presenti in Biblioteca Comunale dove abbiamo una sala dedicata in cui noi del Gruppo Nati per Leggere incontriamo i bimbi da 0 a 36 mesi tutti i martedì e da 3 a 6 anni un giovedì al mese, e siamo anche nelle scuole d’Infanzia dove andiamo ad organizzare incontri di lettura in cui sono invitati a partecipare anche i genitori. Siamo stati in molte realtà periferiche della città oltre che in scuole del centro cittadino ed ad Arghillà siamo presenti almeno una volta alla settimana nella Bibliotechina adiacente il Polo Sanitario ad incontrare le famiglie ed i bimbi della zona e poi al centro vaccinale dove da un anno circa incontriamo i bimbi con le loro famiglie nella saletta che c’è per l’attesa dopo il vaccino con le nostre letture ed i nostri libri ed infine anche ai corsi pre-parto dove invitiamo le mamme alla gioia di poter leggere al proprio bimbo ancora in grembo”.

Infine, vi è stato l’intervento della Dott.ssa Emira Dal Moro che ha sottolineato come la sua organizzazione e cioè la Fidapa Morgana Reggio Calabria stimola molto l’attuazione della lettura e infatti spesso quasi mensilmente si adopera per presentare il libro di un’autrice.

La Dott.ssa Dal Moro ha detto pure che la lettura deve essere pure per il bambino un’imitazione di quello che fanno i genitori ed infatti dove il genitore non legge, il bambino non è portato alla lettura e quindi bisogna stimolarlo in tutti i sensi anche con i fumetti perché essi stimolano la fantasia e la creatività, mentre la televisione non è altro che l’assorbimento di quello che dice il cartone animato e non stimola né la fantasia né l’imitazione.

Il meeting si è concluso con una grande soddisfazione di tutti partecipanti per il confronto su un argomento così importante qual è la lettura, e da cui sono emerse riflessioni significative per la sensibilizzazione della cittadinanza.

