Reggio Calabria: a Santa Caterina riparte la primavera di Calabria D’autore

Riparte il format domenicale dal mese di aprile. Domenica 7 aprile 2024 alle 18:30, con il dipartimento della facoltà di Agraria, Reggio: il progetto di Foresta Urbana, con i Prof . Bombino, Musarella, Proto, con l’introduzione di Elisa Strati. A corredo della serata, la mostra personale di Enzo Ambusto: Paesaggi dell’anima, ed i dolci di Viaggio del Maestro Pasticcere Carmelo Caratozzolo, che ci delizierà nel finale con i suoi capolavori dolciari.

Successivamente, domenica 14 Aprile 2024 alle ore 18,30: L’arte della Ceramica Seminarese e l’innovazione del Maestro Enzo Ferraro, condurrà l’artista Adele Canale, potremo ammirare alcune opere del maestro Enzo Ferraro. Sempre a corredo della serata, la mostra personale di Laura Marino: Volti del Cinema.

Altro appuntamento (annuale) di Incontriamoci Sempre, con il bergamotto di RC, Domenica 21 aprile 2024 alle ore 18,30, il Bergamotto Day 2024, con la presenza del presidente del consorzio e presidente dell’Unionberg, l’avv Ezio Pizzi, il Dott . Vincenzo Montemurro, condurrà la serata, la giornalista Cristina Cortese.

Ci sarà la presenza di alcune Aziende del settore che ci faranno degustare le delizie di questo meraviglioso Prodotto della nostra Provincia.

Altro appuntamento nell’agenda di Incontriamoci Sempre è il classico appuntamento con i Nutrizionisti Biologici, proprio per stare in tema di primavera, domenica 28 aprile 2024 alle ore 18,30 si parlerà di: Orto a tavola in Primavera, con la dott.ssa Maria Tomasello ed il Dott. Giuseppe Chindemi. Finale con la novità, degustazione con Fave e Fragole.

