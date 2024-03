Reggio Calabria, 51 studenti del Convitto “Campanella” ammessi alla semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi matematici

StrettoWeb

Venerdì 23 febbraio u.s. si sono svolti, on line, i Quarti di finale dei Campionati Internazionali di Giochi matematici, organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e giunti, in Italia, alla trentunesima edizione. Gli Studenti del Convitto “Campanella” di Reggio Calabria, fatto proprio lo slogan dei Campionati, con “Logica, intuizione e fantasia” hanno disputato la gara con grande impegno e tanta serietà, raggiungendo ottimi risultati. Superata la prima fase, sono stati ammessi alla semifinale, per la categoria C1 (Classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado): Garaffa Filippo, Tortora Natal Ranieri, Ranieli Michele, (Classe 1^ D); Martino Domenico, Condello Francesca Liberia, Fascì Ilaria (Classe 1^A); Cuzzocrea Sara, Russo Viola, Marusenku Herman, Callipo Marco, Sortino Matteo, Leo Antonino, Vilasi Benedetta, Scotto

Alessandro (Classe 1^ E); Ioppolo Beatrice, Caponera Antonia, Alampi Marta, La Camera Marta, Martino Matilde, Carè Benedetta, Anamiati Antonio, Griso Bartolo Andrea, Crupi Filippo (Classe 2^C); Crucitti Melania (Classe 2^E); Chilà Sabrina, Cuzzocrea Mario, Mandaglio Domenico (Classe 1^ F); Martino Giulia, Longo Alessandro (Classe 1^ B); Gattuso Riccardo (Classe 2^ B); Arcidiacono Andrea (classe 1^C); Andarivieni Salvatore (Classe 2^A).

Per la categoria C2 (Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e classi prime della Scuola Secondaria di II grado): Calabrò Riccardo, Ceravolo Flavio (Classe 3^F), Cuzzola Christian, Federico Rossetti Ginevra, Messina Luca (classe 3^B); Reale Elena, Manuardi Domenica (Classe 1^C Liceo Classico Europeo); Gullì Sofia (Classe 1^B Liceo Classico Europeo). Per la categoria L1 (Classi seconde, terze e quarte della Scuola Secondaria di II grado): Calabrò Domenico,

Cicciù Rossella, Cogliandro Asia, Chirico Marco, (Classe 3^A Liceo Classico);Gattuso Andrea, Liconti Allegra, Martino Francesca Maria, Emanuele Alice (Classe 4^C Liceo Classico Europeo); Santambrogio

Santina, Baccillieri Luca Maria (classe 4^A Liceo Classico).

Per la categoria L2 (Classi quinte della Scuola Secondaria di II grado): Porcino Pietro (classe 5^B Liceo classico Europeo). I ”giochisti”, supportati dalla Professoressa Caterina Maria Ielo, referente d’Istituto per i giochi matematici, disputeranno la semifinale, sabato 16 marzo p.v., presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria.

