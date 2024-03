StrettoWeb

Una vera e propria piscina all’aperto si è creata in contrada Saracinello a Reggio Calabria, proprio dove la scorsa settimana il Comune era intervenuto per rattoppare le buche, intervento come si evince dalla foto mal riuscito. La perdita è talmente copiosa che è è creato un vero e proprio fiume che arriva fino alla 106.

“Noi abitanti di contrada Saracinello siamo senza parole e non ci resta che rivolgerci a Striscia la Notizia dopo un decennio di abbandono totale”, afferma una cittadina.

