Reggio BiC, mercoledì sfida contro Treviso per il 7° posto

Ultime battute di stagione per la Farmacia Pellicanò Reggio BiC che mercoledì 20 marzo alle ore 20 affronterà la Pdm di Treviso. La compagine reggina disputerà la penultima sfida dell’anno in terra veneta. Serve tutta la grinta possibile in modo da poter giocare più serenamente gara due, in programma sabato 23 marzo alle ore 17 al Palacalafiore.

In palio il 7° posto della stagione 23/24 che sicuramente, per la Reggio Bic, sarà da incorniciare dopo i grandi risultati raggiunti, su tutti il privilegio e l’onore di ospitare e partecipare all’Eurocup 2024. Nonostante il poco tempo a disposizione, dopo il match contro Firenze, Coach Antonio Cugliandro tenterà il tutto per tutto per portare a casa il miglior risultato, che così facendo andrebbe a facilitare la gara di ritorno. Appuntamento, quindi, domani alle ore 20:00 per gara uno in quel di Treviso con la gara che verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook della Pdm Treviso.

