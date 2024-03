Reggio BiC, coach Cugliandro sull’Eurocup: “orgoglioso di un evento così”

StrettoWeb

Manca sempre meno all’Eurocup che si svolgerà a Reggio Calabria. Presente, sia come partecipante che come host scelto dalla IWBF, la Reggio BiC. Dopo le parole di ieri della Presidente Ilaria D’Anna, ora è la volta di coach Antonio Cugliandro, che dice la sua a pochi giorni dalla gara d’esordio, quella contro l’Iberconsa Amfiv alle ore 11:15 dell’8 marzo. “Siamo molto felici – ha detto Cugliandro – e dobbiamo ringraziare di cuore le Istituzioni, che ci sono state sempre vicine ed i nostri partner. Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a Reggio Calabria un evento così importante di carattere internazionale come l’Eurocup”

Coach Cugliandro ha illustrato come si svolgerà il torneo durante questa due giorni intensissima: “sarà presente non solo Reggio e la Calabria, ma tutta l’Italia, e saranno 10 partite tutte molto impegnative perché sono Club che nei loro rispettivi campionati di massima serie si fanno ben rispettare. Stiamo studiando molto in questi giorni, grazie anche alla tecnologia, riusciamo a vedere anche le squadre che partecipano agli altri campionati. Sicuramente cercheremo di dire la nostra ma sarà un un torneo veramente impegnativo. Sono sicuro che la Reggio Calabria sportiva e non risponderà presente”.

