Reggina, Ripepi: “basta alibi e fesserie della Fenice. E Brunetti la difende ancora…”

“Brunetti ancora difende la Fenice Amaranto. Siamo al 4° posto, molti commentatori sportivi onesti lo avevano detto come sarebbe andata a finire, mentre nel business plan hanno scritto fesserie, che dovevamo subito salire in C. E poi basta scuse e alibi per il fatto che siamo partiti in ritardo, semplicemente non è stata fatta una squadra per andare subito in terza serie”.

Questo il succo del discorso sull’argomento Reggina da parte del Consigliere Comunale Massimo Ripepi, nella sua consueta diretta social in cui ha parlato di area dello Stretto e Ponte. Ripepi ha parlato alla luce della sconfitta odierna della squadra di Trocini in casa della capolista Trapani. Una partita che ha mostrato tutti i limiti e il divario tecnico tra le due compagini.

