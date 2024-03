StrettoWeb

Ospite speciale questo pomeriggio per Fenice Amaranto-Ragusa, gara del girone I di Serie D. Al Granillo c’è infatti Carlotta Caputo, bellezza reggina che ha vinto il titolo di Miss Calabria 2023. La ragazza di Reggio Calabria è scesa in campo prima del fischio d’inizio, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

Accanto a Carlotta, il patron Ballarino, che ha scattato alcune foto con lei. In alto tutte le foto.

