Ex Reggina, tra Menez e il Bari è già finita: rescisso il contratto

Tra Jeremy Menez e il Bari è già finita. L’ex calciatore della Reggina, dopo i tre anni in riva allo Stretto, questa estate aveva firmato per la società pugliese. Dopo neanche una stagione, però, la sua avventura coi galletti è terminata. Il francese ha rescisso il contratto, come recita una nota ufficiale della stessa società di De Laurentiis. Rapporto mai sbocciato tra l’attaccante e la piazza, anche per via di un grave infortunio che ne ha frenato l’inserimento in squadra.

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. Merci Jeremy, bonne chance pour tout!”, si legge nella nota.

