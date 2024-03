Ex Reggina, incredibile German Denis: torna a giocare

StrettoWeb

Smetto, ma forse è meglio di no. Questa volta sì. Anzi, aspettiamo. German Denis non ne vuole sapere. Per lui, come per tanti altri, il calcio è anima, amore e passione. A 5 come a 10 anni, a 24 come a 38 o a 61. E a Reggio Calabria, così come a Napoli o Bergamo, ne sanno qualcosa, a ben guardare le sue emozionanti esultanze. “El Tanque” ora torna in campo, seppur non in una campionato professionistico o dilettantistico riconosciuto da FIGC o LND. L’ex attaccante della Reggina, la cui ultima esperienza è stata con il Real Calepina in Serie D, giocherà per gli Eternals. Chi sono? Una squadra di Goa7 League.

Così lo annunciano gli Eternals: “German Denis è un nuovo giocatore degli Eternals. Sua maestà. German Il Tanque Denis. Più di 70 goal in Serie A, cinque convocazioni nella nazionale Argentina. Una macchina da goal, un uomo incredibile, noi Eternals siamo onorati di averti con noi per queste finals, spacca tutto Tanque”.

Cosa è la Goa7 League

La Goa7 League è una competizione nata di recente. Si tratta di una lega di calcio a 7 dove lo sport si mescola con il mondo del web, delle moderne tecnologie e di social network in espansione come Tik Tok, Twitch ma anche You Tube. Ma questo a German non interessa: per lui, basta fare gol, come sapeva fare anche al Granillo.

