Reggina: prima di Fenice-Akragas si ferma Salandria, Porcino in dubbio

Domani la Fenice Amaranto ospiterà l’Akragas nel turno prepasquale. Compagine dello Stretto sfiduciata dopo la netta sconfitta di Vibo, al di là del risultato. Alla vigilia della sfida ha parlato, ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore Bruno Trocini, annunciando importanti assenze. “Arriva una squadra in salute. Noi vogliamo riscattare la sconfitta di Vibo Valentia, abbiamo un obiettivo da raggiungere”, ha detto il tecnico.

“Non avremo Salandria per un problema all’adduttore e Porcino è in dubbio per un risentimento muscolare che si porta dietro da domenica. Tornano disponibili Zanchi che ha smaltito l’infortunio e Rosseti che ha scontato i turni di squalifica. Viste le diverse defezioni rispetto alla scorsa partita, ci saranno sicuramente dei cambiamenti nella formazione e probabilmente nel modulo. Ho ancora qualche dubbio, deciderò domani”, ha aggiunto.

I convocati

Portieri : Martinez, Velcea

: Martinez, Velcea Difensori : Adejo, Cham, Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Rana, Zanchi

: Adejo, Cham, Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Rana, Zanchi Centrocampisti : Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta

: Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta Attaccanti: Bolzicco, Marras, Perri, Provazza, Renelus, Rosseti

