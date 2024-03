La Rai celebra Eleonora Abbagnato: il documentario sulla ballerina siciliana

StrettoWeb

Una luce illumina una ballerina sul palco. È Eleonora Abbagnato, Étoile dell’Opera di Parigi, e tra poco salirà per l’ultima volta su quel palco per il suo ultimo spettacolo, la sua serata d’addio al celebre teatro parigino. Un momento tutto suo, intimo, nel quale poter ripensare al suo lungo ed emozionante viaggio dentro l’Opéra. “Rivivremo insieme a lei quella serata così speciale, unica ed emozionante, con un documentario che parla di arte, passione, sogni, libertà ed emozioni. Un racconto vivo e coinvolgente che testimonia la grande storia d’amore tra l’artista e la sua arte, e ci fa scoprire il coraggio e la determinazione di una ragazzina siciliana che ha inseguito il suo grande desiderio e alla fine l’ha realizzato, dimostrando che nessun sogno è impossibile”.

Così la Rai annuncia “Eleonora Abbagnato. Una stella che danza”, una produzione 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Documentari che andrà in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai Tre, e sarà presentata in anteprima il 20 marzo al Bif&st – Bari International Film & Tv Festival, uno dei più importanti eventi culturali italiani.

Un viaggio emozionale nella storia della prima Étoile italiana dell’Opéra di Parigi

Attraverso repertorio inedito della sua infanzia e dei suoi spettacoli, e testimonianze di amici, parenti e compagni d’arte, ma anche dei grandi artisti con cui Eleonora ha collaborato, il documentario sarà un viaggio emozionale, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia di una delle sue più importanti esponenti. Racconta la danza, l’arte e il talento, ma anche la determinazione e la tenacia di una donna incredibile che ha dato tutta se stessa per raggiungere il proprio sogno, riuscendo a diventare la prima Étoile italiana dell’Opéra di Parigi, fino ad arrivare alla sua celebre Soirée d’adieux, a coronamento di ventotto anni di brillante carriera. Un percorso che ci dimostra quanto sia importante non arrendersi mai e non perdere di vista i nostri sogni, per poterli raggiungere.

Rai Documentari rende omaggio a Eleonora Abbagnato, ripercorrendo la vita e la carriera della ballerina italiana, ma regalandoci anche un racconto intimo e personale di Eleonora, una stella che danza.

