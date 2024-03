Ragazzo originario di Reggio ad Avanti un altro: proposta di matrimonio in diretta e poi vince 34 mila euro!

StrettoWeb

Una serata incredibile. La serata perfetta. Ad Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, questa sera protagonista Paolo Mallamaci, un ragazzo di Como ma originario di Reggio Calabria. Il giovane Paolo si è presentato davanti ai due conduttori e, dopo le presentazioni di rito, ha chiesto di poter cantare una canzone per la sua fidanzata, cantautrice, presente in mezzo al pubblico.

Ha cominciato così a intonare “Roma non fa la stupida stasera”, prima di inginocchiarsi e aprire l’anello davanti alla sua dolce metà: ecco la proposta di matrimonio perfetta, in diretta tv su Canale 5. “Mi vuoi sposare?”, ha chiesto Paolo. Richiesta accettata, con tanto di commozione. Ma la serata perfetta non è finita qui. Paolo, dopo aver ottenuto un punteggio tale da sedersi sul trono da campione, ha portato a termine anche l’ultima sfida, vincendo ben 34 mila euro al gioco finale.

