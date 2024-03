Raccolta differenziata, i sindacati contro Brunetti: “mancanza di rispetto”

StrettoWeb

A Reggio Calabria tiene ancora e sempre banco la questione raccolta differenziata. Com’è noto, non ci sarà più Teknoservice, ma Ecologia Oggi, che ha vinto il ricorso riguardante il bando. La società guidata dal Presidente del Cosenza Eugenio Guarascio avrebbe dovuto cominciare oggi il servizio, ma c’è stato un rinvio di 15 giorni. In queste due settimane, da capire cosa ne sarà del servizio. L’azienda torinese dovrebbe continuare a mantenerlo, anche se già sta (giustamente) cominciando a smobilitare i mezzi.

In tutto questo si inseriscono i sindacati, per la precisione FP CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FIADEL. In una nota inviata a Brunetti, firmata rispettivamente da Francesco Callea, Giuseppe Spinelli, Domenico Lombardo e Giuseppe Triglia, gli stessi accusano il Vice Sindaco Brunetti di mancanza di rispetto, disertando così l’incontro previsto per lunedì 3 marzo.

La nota integrale

“Con la presente – si legge nella nota integrale – le scriventi oo. ss. a seguito di giusta convocazione per giorno 4 marzo 2024 presso i locali di Palazzo San Giorgio, dietro richiesta sollecitata dalle stesse, comunicano l’impossibilità di partecipare all’incontro in oggetto, stante la grave mancanza di rispetto appalesatasi con il confronto televisivo al quale nelle Sue funzioni di Assessore all’Ambiente ha partecipato, con una procedura complessa ancora in itinere e non definita, la cui fase prodromica è stata gestita e sottoscritta dalle sole FP CGIL FIT CISL UILTRASPORTI e FIADEL ed, ancora, confronto al quale risultava presente un delegato sindacale di una sigla non sottoscrittrice del relativo CCNL di settore. Tutto ciò in spregio della conoscenza di un incontro ufficiale e concesso, richiesto dalle scriventi nelle sedi opportune, che viene ora ad essere completamente svuotato di contenuti e dignità”.

Il riferimento è alla comparsata televisiva di Brunetti a Reggio Tv, in cui ha parlato della questione raccolta differenziata. A detta dei sindacati, a “procedura complessa ancora in itinere e non definita”, e quindi l’incontro ormai annullato “viene ora ad essere completamente svuotato di contenuti e dignità”.

